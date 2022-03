Brasile: Paese 78mo su 144 nella classifica che misura la parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha raggiunto nel 2022 la 78a posizione nella classifica che misura la parità di genere in 144 paesi. E' quanto emerge dal rapporto Indice di genere Ssgs 2022, sviluppato da Equal Measures 2030, iniziativa globale che valuta l'evoluzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) per l'agenda 2030 delle Nazioni Unite (Onu). Il Brasile, che ha raggiunto un punteggio di 66,4, si è piazzato dietro paesi come Uruguay (31mo), Argentina (44mo), Cile (49mo) e Paraguay (74mo). Nella precedente edizione della classifica, nel 2019, il Brasile era in 77ma posizione. Secondo Ssgs 2022, la situazione del Brasile è da considerarsi senza "progressi" tra il 2015 e il 2020. Secondo Raila Alves, attualmente "non ci sono proiezioni di progressi verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, soprattutto per quanto riguarda la questione della parità di genere. Questo scenario] rappresenta una perdita che può colpire non solo le ragazze di oggi, ma anche le generazioni future", sostiene Ssgs 2022.(Brb)