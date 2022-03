Libano: ministro del Turismo riceve ambasciatrice d'Italia, focus su visita a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo libanese, Walid Nassar, ha ricevuto l'ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, per discutere della sua visita a Firenze e dei suoi interventi a margine della conferenza internazionale dei sindaci del Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Turismo. I due hanno concordato un secondo incontro per discutere del rafforzamento dello scambio e delle competenze turistiche, in particolare a livello di turismo religioso. Dal 23 al 27 febbraio 2022 si è svolta a Firenze la Conferenza internazionale dei sindaci del Mediterraneo per richiamare l'attenzione sull'area mediterranea attraverso gli scambi tra le sue principali città e promuovendo azioni a sostegno della cooperazione e della pace. (Res)