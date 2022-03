Cooperazione: giovane paziente libica in cura al Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrata questa sera, accompagnata dal padre all’aeroporto di Roma Fiumicino, una giovane paziente libica, che riceverà le cure presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’ambito di un progetto umanitario destinato a minori libici affetti da patologie onco-ematologiche, finanziato dalla Cooperazione Italiana e attuato tramite un accordo fra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l’Ospedale. La ragazza, affetta da una patologia del sangue non ancora chiaramente identificata, sarà trasportata con mezzo adeguato alla sua condizione clinica verso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove intraprenderà un primo ciclo di analisi mediche, non altrimenti realizzabile in Libia, finalizzato ad identificare le cause della patologia e a tracciare un percorso di cure adeguato. Nelle prossime settimane e durante la sua intera permanenza in Italia, l’Ospedale provvederà a pianificare e stabilire percorsi clinici e terapeutici ad hoc, oltre che fornire tutta la necessaria assistenza alla giovane adolescente anche sotto il profilo psico-sociale e dell’educazione. Ad oggi, nell’ambito dello stesso progetto di cooperazione, sono stati già presi in cura 11 minori, ricevendo anche, ove necessario, un trapianto di midollo. Di questi 11 bambini, 4 hanno completato con successo il percorso di cura e sono potuti rientrare in Libia. Oltre alle cure sanitarie, il progetto prevede la possibilità per i bambini di frequentare percorsi scolastici adeguati alle loro competenze e di ricevere assistenza sociale e psicologica (rivolta anche ai loro accompagnatori) grazie al coinvolgimento di mediatori culturali di lingua araba. Verrà così facilitata una corretta comunicazione con il personale della struttura sanitaria.(Com)