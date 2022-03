Russia: Banca centrale limiterà prelievi di valuta estera fino a 9 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa ha annunciato in un comunicato l'imposizione di un limite di 10 mila dollari sui prelievi di contanti da conti in valuta estera fino al 9 settembre, aggiungendo che i clienti che desiderano prelevare di più possono ottenere il saldo in rubli. Lo riporta l'agenzia russa "Sputnik". "Dal 9 marzo al 9 settembre 2022, la Banca di Russia stabilisce la seguente procedura per il prelievo di contanti da depositi in valuta estera: tutti i fondi dei clienti su conti o depositi in valuta estera vengono salvati e contabilizzati nella valuta di deposito, il cliente può prelevare fino a 10 mila dollari in contanti e il resto dei fondi in rubli al tasso di mercato relativo al giorno del ritiro", si legge nella nota.(Rum)