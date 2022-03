Usa: primo dichiarato colpevole fra processati per assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guy Reffitt, uno dei rivoltosi che il 6 gennaio 2021 hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti, è il primo fra gli imputati ad essere stato dichiarato colpevole per tutti e cinque i capi di imputazione contro di lui. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Una giuria ha ritenuto il cittadino del Texas colpevole di aver tentato di ostacolare la certificazione delle elezioni presidenziali del 2020, di aver portato con sè armi a Washington, in particolare in aree riservate del Campidoglio, di aver interferito con la polizia di Capitol Hill e di aver minacciato suo figlio e sua figlia al ritorno dalla rivolta.(Nys)