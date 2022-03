Brasile: Bolsonaro firma tre decreti su politiche in favore delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha approfittato delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, per firmare tre decreti relativi rispettivamente all'imprenditoria femminile, alla protezione delle donne in gravidanza e alla promozione della salute mestruale. Il primo decreto istituisce il programma federale Brasile per loro, una strategia nazionale per favorire l'imprenditoria femminile come strumento per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Il programma Brasile per loro è un'iniziativa del ministero dell'Economia che comprende un insieme di misure volte alla creazione e all'espansione di imprese controllate da donne e all'offerta di credito per l'imprenditoria femminile, oltre che all'offerta di strumenti di libertà economica individuale, promozione della parità di genere e sviluppo economico e sociale del Paese. (segue) (Brb)