Egitto-Arabia Saudita: incontro tra Salman e al Sisi, sostegno a Camera dei rappresentanti libica (2)

- L'Arabia Saudita ha espresso "il suo pieno sostegno alla sicurezza idrica egiziana come parte integrante della sicurezza idrica araba" e ha esortato "l'Etiopia ad abbandonare la sua politica unilaterale in relazione ai fiumi internazionali e a rispettare i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale". Le due parti hanno chiesto ancora di "trattare seriamente ed efficacemente" la questione del nucleare iraniano e di formare un governo iracheno che continuerà a lavorare per la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo dell'Iraq, eliminando il terrorismo e fermando l'interferenza straniera nel suo interno affari. Sulla questione sudanese, le due parti hanno affermato il loro continuo sostegno al successo della fase di transizione e al ruolo delle Nazioni Unite mentre sul Libano, Egitto e Arabia Saudita hanno confermato la loro posizione a favore della sicurezza, stabilità e l'unità dei territori libanesi. (segue) (Res)