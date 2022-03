© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mezzo Ncc di trasporto privato ha investito un pedone sui binari del tram a Roma. Il veicolo, poco dopo le 19, viaggiava sulla Prenestina quando ha colpito un ragazzo a largo Preneste, presso la fermata del tram "Prenestina-Acqua bullicante". La vittima è un ragazzo, trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico. (Rer)