Usa: donna con doppia cittadinanza accusata di lavorare come agente per Russia

- Elena Branson, 61enne di New York con doppia cittadinanza russo-statunitense, è stata accusata di lavorare come “agente straniero” per conto di Mosca. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Giustizia Usa. I pubblici ministeri federali di Manhattan sostengono che la donna “a partire almeno dal 2011, ha lavorato per conto del governo russo e di funzionari russi per promuovere gli interessi russi negli Stati Uniti, anche coordinando riunioni per funzionari russi per esercitare pressioni su funzionari politici e uomini d'affari statunitensi e operando organizzazioni in gli Stati Uniti allo scopo di promuovere pubblicamente le politiche del governo russo".(Nys)