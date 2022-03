Ucraina: intelligence Usa, Russia di fronte a carenze e difficoltà durante invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta affrontando gravi carenze militari e difficoltà operative nel corso della sua invasione dell'Ucraina. Lo ha detto Avril Haines, direttrice dell'intelligence nazionale statunitense, secondo quanto riporta il "Wall Street Journal". Le forze armate di Mosca, a parere di Haines, hanno problemi sia per quello che riguarda la logistica che per quanto concerne il morale della truppa. A questo si andranno ad aggiungere ulteriori difficoltà qualora Mosca si ponga l'obiettivo di controllare ampie porzioni di territorio ucraino e installare un regime filorusso a Kiev. Haines, assieme ad altri vertici della comunità d'intelligence Usa, ha affermato di fronte alla relativa commissione della Camera dei rappresentanti che il presidente russo, Vladimir Putin, aveva sperato di impadronirsi della capitale ucraina in un paio di giorni, con un'azione fulminea che avrebbe creato una sorta di cortocircuito nei tentativi occidentali di soccorrere il governo di Kiev. "Mosca ha sottovalutato la forza della resistenza ucraina", ha aggiunto Haines. "Le prestazioni militari russe sono state in gran parte inefficaci", ha detto per parte sua il capo della Cia, William Burns. (Nys)