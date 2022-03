Imprese: Aspi, traffico su rete in aumento del 23 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico sulla rete del gruppo Autostrade per l’Italia è in aumento nel 2021 del 23 per cento rispetto al 2020, tuttavia i livelli di traffico sono ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia (-10,3 per cento rispetto al 2019). Lo rende noto il gruppo, dopo che il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2021 e la dichiarazione non finanziaria 2021.(Rin)