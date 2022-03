Imprese: Aspi, utile 2021 a 723 milioni, ricavi operativi pari a 3,872 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Autostrade per l'Italia chiude il 2021 con ricavi operativi pari a 3.872 milioni di euro, in aumento di 842 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo, dopo che il Cda ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2021 e la dichiarazione non finanziaria 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 2.125 milioni di euro: si incrementa di 1.496 milioni di euro rispetto al 2020, per l'effetto combinato della crescita dei ricavi e dei minori accantonamenti netti di Autostrade per l'Italia. Su base omogenea, l'Ebitda si incrementa di 1.155 milioni. L'utile dell’esercizio di pertinenza del gruppo è invece stato pari a 723 milioni di euro, a fronte di una perdita dell’esercizio di 407 milioni di euro del 2020. Su base omogenea, la voce si incrementa di 924 milioni di euro rispetto alla perdita dell’esercizio 2020.(Rin)