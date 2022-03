8 marzo: ambasciata d'Italia in Usa dedica Giornata internazionale donne all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "tragica situazione" che si sta vivendo in Ucraina rende "ancora più significativa la Giornata internazionale della Donna". Lo ha detto l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, celebrando la ricorrenza espressamente dedicata al paese oggi sotto attacco delle forze russe. Ospite d'onore la presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, Zappia ha assistito alla prima di "One of Us - East Cost", film documentario che racconta le storie delle donne italiane in Usa che si sono distinte per valori e competenza professionale. "Onoriamo questa importante data con i nostri cuori e le nostre menti sull'orribile attacco in corso in Ucraina", ha detto Zappia sottolineando - dinanzi a una composita platea tra cui l'ambasciatrice ucraina a Washington, Oksana Markarova - il "coraggio della popolazione ucraina, specialmente delle donne ucraine, in lotta per la libertà". (segue) (Res)