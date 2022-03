8 marzo: ambasciata d'Italia in Usa dedica Giornata internazionale donne all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un privilegio trovarmi assieme all'Ambasciatrice Mariangela Zappia, nell'ambasciata d'Italia, in occasione della Giornata internazionale della donna, per celebrare le donne italiane che hanno superato ostali nella cultura, nella medicina, nella tecnologia e nella diplomazia", ha detto Pelosi. "Le donne oggi siedono sulle spalle di gigantesse che hanno marciato e mobilitato in tutto il mondo in nome della dignità, l'uguaglianza e le opportunità per loro stesse e per le loro figlie. A nome del Congresso e del Paese, rendiamo omaggio anche oggi al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino, in particolare le donne che difendono la loro democrazia e proteggono le loro famiglie. Possa questa Giornata internazionale della donna servire da ispirazione per la prossima generazione di leader donne in tutto il mondo, che portano avanti la lotta per la giustizia di genere e la piena uguaglianza". (Res)