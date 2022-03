Ucraina: Michel ai leader Ue, al Consiglio europeo discussione su difesa, energia ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le capacità di difesa dell'Unione europea; ridurre la dipendenza energetica dell'Ue, in particolare da gas, petrolio e carbone russi; costruire una base economica più solida. Sono i tre temi in agenda al vertice informale di giovedì e venerdì a Versailles. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella tradizionale lettera di invito ai membri del Consiglio europeo prima della riunione. "La Russia ha riportato la guerra in Europa. Questa aggressione militare non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e mina la sicurezza europea", ha scritto. "La Russia sta infliggendo sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. Elogiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio Paese. Insieme all'Ucraina, siamo fermamente dalla parte della libertà e della democrazia. L'Ucraina fa parte della nostra famiglia europea", ha ribadito Michel. (segue) (Beb)