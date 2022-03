Ucraina: Michel ai leader Ue, al Consiglio europeo discussione su difesa, energia ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato che, "in risposta all'aggressione russa", l'Unione europea ha mostrato "unità e forza", imponendo "alla Russia le sanzioni più severe mai adottate". Inoltre, l'Ue e i suoi Stati membri stanno fornendo "un sostegno umanitario, politico, finanziario e materiale coordinato all'Ucraina" e "gli Stati membri stanno anche dimostrando un'immensa solidarietà nell'ospitare innumerevoli persone in fuga dalla guerra", ha aggiunto Michel. "Questo conflitto e le sue conseguenze saranno al centro del nostro incontro informale a Versailles il 10 e 11 marzo, che il presidente (francese Emmanuel) Macron ospiterà gentilmente", ha spiegato Michel. "Negli ultimi anni, di fronte a molteplici crisi e sfide, ci siamo impegnati insieme su un'ambiziosa agenda strategica. Alla luce degli eventi recenti, è più che mai urgente compiere passi decisivi per costruire la nostra sovranità, ridurre le nostre dipendenze e progettare un nuovo modello di crescita e investimento. Di conseguenza, nel nostro incontro informale, vorrei che ci concentrassimo su tre questioni particolari, vale a dire: rafforzare le nostre capacità di difesa; ridurre la nostra dipendenza energetica, in particolare da gas, petrolio e carbone russi, e costruire una base economica più solida", ha specificato ancora Michel.