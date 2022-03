Ue: Paesi membri chiedono ai social network maggiore impegno in lotta a disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede ai social network maggiori sforzi nella lotta alla disinformazione, soprattutto con il conflitto in atto in Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario al digitale francese, Cedric O, durante la ministeriale informale delle telecomunicazioni che si svolge oggi a Parigi nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. O ha sottolineato la necessità di agire nell'immediato per frenare la diffusione di notizie false sulle piattaforme digitali. Nel corso di colloqui avvenuti con rappresentanti di alcuni giganti del Web come Facebook, Google e Twitter, i ministri hanno ricordato l'importanza di avere moderatori in tutte le lingue dei Paesi europei per contenere la diffusione di false informazioni. (Frp)