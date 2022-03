Portogallo: a spagnola Comsa elettrificazione linea ferroviaria in Algarve per 25,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola di infrastrutture ed ingegneria industriale Comsa Corporación si è aggiudicata un progetto per elettrificare un tratto di 45 chilometri di una linea ferroviaria in Algarve, in Portogallo, per 25,4 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il lavoro consiste nell'elettrificazione del settore Tunes-Lagos della linea dell'Algarve. Il progetto comprende anche la costruzione della nuova infrastruttura che supporta i sistemi di segnalazione e di telecomunicazione e il rimodellamento del sistema di drenaggio. È previsto anche l'adattamento degli edifici delle stazioni e delle fermate per sostenere le nuove installazioni, così come la costruzione di tre cavalcavia per eliminare i passaggi a livello. Comsa Corporación è presente in Portogallo da più di 30 anni, attraverso la sua filiale Fergrupo, e attualmente sta realizzando il progetto di ristrutturazione della linea Beira Alta, nel tratto Pampilhosa-Santa Comba Dao, e la costruzione della tangenziale di Mealhada, entrambe opere integrate nel corridoio internazionale del nord e incluse nel Piano strategico dei trasporti e delle infrastrutture del Portogallo. (Spm)