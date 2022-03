Egitto-Arabia Saudita: incontro tra Salman e al Sisi, sostegno a Camera dei rappresentanti libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto e Arabia Saudita hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a seguito dell'incontro tra il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi a Riad. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa saudita "Spa", i due Paesi hanno affermato la loro determinazione a rafforzare la cooperazione su tutte le questioni politiche e a formare posizioni comuni che ne preservano la sicurezza e la stabilità, e l'importanza del coordinamento e della consultazione continui per quanto riguarda gli sviluppi in tutti i forum bilaterali e multilaterali. Inoltre le due parti hanno scambiato opinioni su questioni di "comune preoccupazione" a livello regionale e internazionale e sottolineando la necessità di coordinare le loro posizioni per servire gli interessi e migliorare la sicurezza e la stabilità sia regionale che mondiale. I leader di Egitto e Arabia Saudita hanno convenuto di continuare a sostenere il raggiungimento della pace in Medio Oriente e l'importanza di raggiungere una soluzione globale del conflitto israelo-palestinese in conformità con la soluzione dei due Stati. La sicurezza araba è "un insieme indivisibile e rifiuta qualsiasi tentativo dei partiti regionali di interferire negli affari interni dei paesi arabi o di minacciare la loro stabilità sia attraverso strumenti di istigazione etnica e settaria, sia strumenti di terrorismo, o attraverso percezioni espansionistiche che non rispettano la sovranità degli Stati", si afferma ancora nella dichiarazione in cui si condannano i tentativi di minacciare la sicurezza della navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Bab al-Mandab Strait e nel Mar Rosso. (segue) (Res)