Egitto-Arabia Saudita: incontro tra Salman e al Sisi, sostegno a Camera dei rappresentanti libica (4)

- Per quanto riguarda l'Afghanistan, le due parti hanno sottolineato la necessità di sostenere la sicurezza e la stabilità nel Paese e di non consentire l'esistenza di rifugi sicuri per terroristi ed estremisti. Salman e al Sisi hanno anche discusso di cooperazione nel campo dell'idrogeno, delle energie rinnovabili, dell'innovazione e delle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale nel settore energetico e dello sviluppo di tecnologie pulite per utilizzare le risorse di idrocarburi in varie applicazioni nei settori industriale. (Res)