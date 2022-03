Ucraina: Blinken incontra Macron a Parigi, forte cooperazione e "costi significativi" per Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha incontrato oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato Usa, Blinken e Macron hanno concordato sulla necessità di una forte cooperazione tra i due Paesi "di fronte alla guerra" in Ucraina. Le due parti hanno discusso degli sforzi in corso per fornire assistenza al governo e al popolo ucraino e riaffermato il loro impegno a imporre "costi significativi" al presidente russo Vladimir Putin e ai suoi associati finché "continueranno la loro guerra in Ucraina". Le due parti hanno fatto un punto sulle attività diplomatiche per "ridurre la violenza e fermare la guerra del Cremlino". Blinken e Macron hanno inoltre convenuto di continuare "uno stretto coordinamento sull'Iran" e nel raggiungere "un accordo a Vienna che garantisca il ritorno reciproco al pieno rispetto" dell'accordo sul nucleare iraniano. (Nys)