- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- L'assessore al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato apre la conferenza stampa di presentazione della stagione 2022 dei parchi a tema Cinecittà World e Roma World. Saranno presenti l'assessore regionale con delega al Turismo Valentina Corrado e l'amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini. Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca. (ore 11:00)- Appuntamento "Ascoltare per riqualificare" promosso dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina. L'obiettivo è attivare un percorso di confronto con le periferie romane per raccogliere le istanze provenienti dal territorio e trasformarle in azioni concrete per lo sviluppo e la crescita dei quartieri della città con interventi e progetti puntuali di riqualificazione. Saranno presenti la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l'Assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 16:30) (segue) (Rer)