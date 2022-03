Germania-Italia: ambasciatore Varricchio, l’Ucraina è nel cuore di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è “nel cuore di tutti noi”. È quanto affermato dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, che ha rivolto un pensiero a tutti i colpiti dalla guerra nell’ex repubblica sovietica. Il diplomatico si è espresso nell’indirizzo di saluto con cui ha aperto l’evento “Italiane in Germania: la Scienza”, in corso all’ambasciatra d’Italia a Berlino in occasione della Giornata internazionale della donna. (Geb)