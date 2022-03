Ucraina: governatore regione Mykolaiv, dare fuoco ai copertoni per rallentare marcia truppe russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione ucraina di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha chiesto alla popolazione locale di raccogliere pneumatici, collocarli in punti strategici della rete stradale e dargli fuoco per rallentare la marcia delle truppe russe dirette al capoluogo, Mykolaiv. "Ho bisogno di pneumatici in ogni incrocio della città" per poter "limitare la visibilità cittadina" per i mezzi del nemico, ha scritto Kim in un messaggio sulla rete Telegram. "Se i carri riescono ad entrare, l'ordine è di dare fuoco ai pneumatici in modo che il fumo limiti la visibilità", ha aggiunto. Una volta arrestata la marcia, i combattenti potranno sparare sui mezzi. "Li fermeremo con il fumo e spareremo. Conosciamo la città, questa è la nostra città, la conosciamo a memoria", ha scritto il governatore citato dalla "Cnn". La regione di Mykoilav, al sud dell'Ucraina, confina a occidente con quella di Odessa. (Nys)