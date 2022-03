Russia: McDonald’s chiuderà temporaneamente 850 ristoranti dopo invasione dell’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McDonald’s chiuderà temporaneamente 850 ristoranti in Russia. Lo ha annunciato la società, che sospenderà tutte le sue attività nel Paese a quasi due settimane dall’invasione dell’Ucraina. L’amministratore delegato dell’azienda, Chris Kempczinski ha inviato una mail ai dipendenti e agli imprenditori in franchising, ottenuta dal quotidiano britannico “The Independent”, in cui si legge che “il conflitto in Ucraina e la crisi umanitaria in Europa hanno causato sofferenze indicibili a persone innocenti”. “Ci uniamo al mondo nel condannare l’aggressione e la violenza e preghiamo per la pace”, continua il testo. (Nys)