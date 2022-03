Imprese: Caltagirone Editore, nel 2021 utile pari a 28,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caltagirone Editore chiude l'esercizio 2021 con un risultato netto positivo pari a 28,7 milioni di euro, in forte aumento rispetto al risultato negativo di 44,3 milioni di euro dell’esercizio precedente che risentiva anche della svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo, dopo che Cda della Caltagirone Editore ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I ricavi operativi si sono attestati a 122,7 milioni di euro (119,9 milioni di euro nel precedente esercizio) in aumento del 2,3 per cento. E' stato proposto un dividendo di 0,03 euro per azione. (Rin)