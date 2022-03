Ucraina: Ue, Islanda e Norvegia sospendono politica dimensione nord con Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia in una dichiarazione comune hanno condannato "con la massima fermezza l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l'Ucraina" e hanno sospeso fino a nuovo avviso tutte le attività della politica della Dimensione settentrionale che coinvolgono Russia e Bielorussia. Lo ha comunicato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Con le sue azioni militari non provocate e ingiustificate, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e minando la sicurezza e la stabilità europea e globale. Abbiamo anche condannato il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione contro l'Ucraina", si legge nella dichiarazione. "Con la politica della dimensione settentrionale l'Unione europea, l'Islanda, la Norvegia e la Russia hanno promosso il dialogo e una cooperazione concreta basata sul buon vicinato, sulla parità di partenariato, sulla responsabilità comune e sulla trasparenza. La politica della dimensione settentrionale include la Bielorussia come osservatore. L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia sono convinte del valore di questa cooperazione e dei suoi risultati tangibili", hanno continuato nella dichiarazione le tre parti. "La Russia e la Bielorussia, tuttavia, con le loro azioni hanno violato gravemente il multilateralismo basato su regole e i principi che sono entrambi alla base della politica della Dimensione settentrionale. L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia hanno quindi sospeso fino a nuovo avviso tutte le attività della politica della Dimensione settentrionale che coinvolgono Russia e Bielorussia", hanno concluso. (Beb)