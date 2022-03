Expo 2020: Tasco (Lazio Innova), firma con parco tecnologico emiratino "Srtip" sia "punto di partenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo che Lazio Innova firmerà domani all'Esposizione universale di Dubai con il “Sharjah Research Technology and Innovation Park”, centro di eccellenza emiratino che collega 22 università, rappresenta "un punto di partenza" per una collaborazione in termini di innovazione e ricerca che possa aiutare il sistema delle piccole e medie imprese laziali a crescere ed arricchirsi. Lo ha sottolineato il presidente di Lazio Innova, Nicola Tasco, che nel quadro della missione imprenditoriale in corso a Expo Dubai 2020 al seguito del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, firmerà domani un protocollo d'intesa con l'amministratore del parco tecnologico emiratino, Hussain Al Mahmoudi. Si tratta di un accordo "importante", ha detto Tasco, che auspica che l'accordo possa essere "l'inizio di una proficua attività da sviluppare nei prossimi anni" in collaborazione con la realtà emiratina con "concretezza e stabilità", sull'onda di scambi e progetti legati al mondo della ricerca e delle startup. Il Parco tecnologico di Dubai si concentra su 6 aree di ricerca per lo sviluppo nella regione della gestione delle risorse idriche, Energia rinnovabile, Tecnologia ambientale, Trasporti, Digitalizzazione, Intelligenza artificiale. L’accordo fa seguito all’incontro avvenuto lo scorso settembre a Roma, presso la sede di Lazio Innova, in cui sono stati trattati i temi legati ai big data e agli strumenti di sostegno al mondo imprenditoriale e della ricerca, come leva strategica per promuovere l’innovazione, le startup e le Pmi innovative in un nuovo modello di sviluppo sostenibile. (Res)