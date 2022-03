G7: "Faz", ministro Finanze tedesco vuole dare segnali per stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, intende dare “segnali per la stabilità finanziaria” alla riunione con gli omologhi e i banchieri centrali degli Stati parte del G7, che si terrà dal 18 al 20 maggio a Petersberg presso Bonn. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che la Germania esercita la presidenza di turno del G7. In particolare, Lindner intende rimarcare l’importanza dei conti pubblici stabili “in considerazione delle tensioni geopolitiche derivanti dalla guerra in Ucraina” e del "dopo pandemia” di coronavirus. Secondo il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), vi sono diverse somiglianze nella macroeconomia su scala globale: “I prezzi dell'energia stanno aumentando ovunque, l’inflazione è ovunque”. In alcuni casi, la politica monetaria delle banche centrali sta cambiando, con ripercussioni sui Paesi emergenti e in via di sviluppo. Per Lindner, il G7 dovrebbe tenere presenti tali questioni. (Geb)