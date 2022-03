Trattato Quirinale: da Brunetta e de Montchalin dichiarazione intenti per rafforzare cooperazione Pa tra Roma e Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia rafforzano la loro cooperazione bilaterale nel campo della pubblica amministrazione e della funzione pubblica. Renato Brunetta, ministro italiano per la Pubblica amministrazione, e Amélie de Montchalin, ministro francese per la Trasformazione e la Funzione pubblica, hanno firmato oggi una dichiarazione di intenti per rafforzare la cooperazione bilaterale tra le pubbliche amministrazioni dei due Paesi, in conformità con il Trattato del Quirinale. Il 26 novembre 2021 - si legge in una nota - il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e il presidente della Repubblica francese hanno firmato il Trattato per una cooperazione rafforzata tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, noto come Trattato del Quirinale. L'articolo 11 di questo trattato prevede un rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Paesi. In questo contesto, i ministri hanno discusso oggi delle priorità della trasformazione pubblica nei due Paesi, nonché le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale nella pubblica amministrazione e nella funzione pubblica. (segue) (Com)