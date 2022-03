Trattato Quirinale: da Brunetta e de Montchalin dichiarazione intenti per rafforzare cooperazione Pa tra Roma e Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno firmato una dichiarazione volta a realizzare questa ambizione. Tale dichiarazione prevede in particolare: sviluppo della mobilità e degli scambi di funzionari pubblici tra i due Paesi e più in generale a livello europeo; rafforzamento dei partenariati tra le Scuole nazionali dell’amministrazione italiane e francesi e l'approfondimento degli scambi e la condivisione di buone pratiche sulle priorità di trasformazione pubblica nei due Paesi, in particolare nell'ambito dei rispettivi Pnrr. I ministri hanno convenuto che le priorità di questa cooperazione bilaterale nei prossimi mesi saranno la formazione dei dirigenti della funzione pubblica, la mobilità dei dipendenti pubblici, l'attrattività del servizio pubblico e la digitalizzazione dei servizi pubblici. (Com)