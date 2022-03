Costa Rica: segretaria generale Iila a Forum Paesi America Latina e Caraibi su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche la segretario generale dell'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila), Antonella Cavallari, tra gli oratori della V riunione del Forum dei Paesi dell'America Latina e Caraibi sullo sviluppo sostenibile, in corso in questi giorni in Costa Rica. Cavallari, si legge in una nota, ha illustratol'iniziativa di collaborazione dell'Iila con la Cassa Depositi e Prestiti italiana presentata alla Commissione Europea. "Si tratta di un progetto innovatore - basato su un mix tra blending finanziario, ossia una combinazione di crediti rimborsabili e non con fondi di garanzia, e assistenza tecnica - che mira a contribuire alla ripresa economica della regione sostenendo l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare e agroindustriale di alcuni paesi latinoamericani", si legge in una nota. L'iniziativa è stata presentata ad una platea, presenziale e virtuale, di oltre 750 tra rappresentanti dei governi della regione, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, del settore privato, della società civile. (segue) (Res)