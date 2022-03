Costa Rica: segretaria generale Iila a Forum Paesi America Latina e Caraibi su sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretario generale Iila "è intervenuta nel panel dedicato ad un'agenda di finanziamento innovativa per la ripresa post-pandemica della regione, rispondendo nello specifico alla domanda su quali iniziative possono e devono essere messe in campo, con il sostegno delle banche di sviluppo, per far fronte alle necessità dei paesi dell'America Latina e Caraibi". Alla sessione, moderata dal ministro degli Esteri costarricense Rodolfo Solano Quiros, hanno preso parte alti rappresentanti delle maggiori Banche regionali (Bid, Bcie, Caf, Bei, Banca del caribe), oltre alla Segretaria Esecutiva della Commissione economica per l'america latina e i Carabi (Cepal), Alicia Barcena, e alla segretaria Generale dell'UNCTAD Rebecca Grynspan. (Res)