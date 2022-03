Expo 2020: Tagliavanti (Cciaa), accordo Dubai-Roma ponte tra due popoli, rafforziamo economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Oggi a Dubai durante l’Expo 2020 è stato sottoscritto "un accordo tra 2 Camere di commercio, di due grandi città: Dubai e Roma che hanno molto da comunicare. Creare un ponte tra queste due realtà non significa soltanto creare un ponte tra due economie, ma tra due popoli che sono molto diversi e ricchi tra le loro identità e meritano di conoscersi diversamente". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti che fa parte di una delegazione che ha accompagnato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti all'Expo negli Emirati Arabi Uniti. "Nella conoscenza delle diversità si costruisce il mondo del domani, rafforzandolo anche con gli scambi economici. Ci sono molte opportunità per le imprese romane in questo luogo fantastico di Dubai, così come noi pensiamo che ci sono grandi opportunità per l’economia degli emirati nel nostro Paese". (segue) (Rer)