Expo 2020: Tagliavanti (Cciaa), accordo Dubai-Roma ponte tra due popoli, rafforziamo economia (2)

24 luglio 2021

- "Abbiamo preso l’impegno con la Camera di Commercio di Dubai per assistere gli imprenditori degli emirati nella complicata economia romana della burocrazia. Abbiamo ricevuto da parte della Camera di Commercio di Dubai altrettanta disponibilità per l’assistenza per quanto riguarda le nostre imprese che stanno scegliendo sempre più l’internalizzazione per poter rafforzare i loro fatturati", ha aggiunto Tagliavanti. "A Roma Siamo la seconda città per start up e prima in termini di incrementi di start up. È una città creativa dove siamo riusciti a creare un rapporto tra il mondo dell’impresa e il mondo della conoscenza. La creatività come caratteristica tipica degli italiani. di fronte a un problema noi abbiamo dieci soluzioni quando gli altri in genere ne hanno una sola”, ha concluso il presidente della Camera di commercio di Roma. (Rer)