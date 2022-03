Roma: Di Stefano (Udc), da Gualtieri libro dei sogni su obiettivi e neanche invita opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri "continua il suo tour per la vendita all'opinione pubblica del suo libro dei sogni, che va dalle centinaia di slide sulle opere del Pnrr ai 300 obiettivi per i prossimi sei mesi di consiliatura. Tutto ciò, come oramai è sua abitudine, lasciando all'oscuro di tutto, senza neppure invitarli alla presentazione, i consiglieri dell'Assemblea capitolina, ossia la massima rappresentanza eletta dai cittadini romani. Lo dichiara il consigliere di Udc FI in Campidoglio, Marco Di Stefano. "Se questo sistema di lavoro viene tollerato e subito dalla sua maggioranza - aggiunge -, i cui esponenti sono relegati oramai al ruolo di passacarte, non può essere lo stesso per chi rappresenta una parte della città che non ha sostenuto il sindaco Gualtieri. Per questo motivo chiediamo trasparenza, chiediamo di conoscere cosa aspetta la nostra città, comprese le 300 favole del libro dei sogni di Gualtieri e della sua giunta, senza essere costretti a leggerle sulla stampa".(Com)