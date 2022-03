Russia: Putin firma decreto per limitazione o divieto di import ed export su alcuni prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto con cui limitare o vietare nel 2022 l'esportazioni e le importazioni di prodotti e materie prime da e per la Russia, secondo gli elenchi di Paesi esteri che il governo stilerà. E' quanto emerge dal decreto pubblicato dalla presidenza di Mosca sull'applicazione di misure economiche speciali nel campo dell'attività economica estera al fine di garantire la sicurezza della Federazione Russa. Come riportato dall'agenzia di stampa russa "Tass" che cita il testo del decreto, l'obiettivo è quello di “garantire fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle seguenti misure economiche speciali: divieto di esportazione al di fuori del territorio della Federazione Russa e (o) importazione nel territorio della Federazione Russa di prodotti e (o) materie prime secondo le liste stabilite dal governo della Federazione Russa". Altri elenchi sono previsti per stabilire quali prodotti la cui importazione ed esportazione sarà limitata. Inoltre il governo è stato incaricato di definire entro due giorni gli elenchi degli Stati esteri che saranno interessati da queste decisioni. Allo stesso tempo, è stato stabilito che le misure non si applicano ai prodotti o alle materie prime trasportate dai cittadini per esigenze personali. (Rum)