18 ottobre 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, inaugura con l'assessore allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro Alessia Cappello il mercato comunale Wagner.Piazza Wagner (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa al Consiglio nazionale del Coni.Stadio Meazza (ore 13)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte alla presentazione di "Planeta Ukrain", piattaforma preparatoria del Padiglione dell'Ucraina alla 23ma Esposizione Internazionale della Triennale.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18)REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, interviene al seminario su “infortunistica stradale, dalla teoria alla pratica di un sinistro stradale complesso con esiti mortali”. L'appuntamento è organizzato dall'Anvu (Associazione professionale Polizia locale d'Italia).Sala Fallaci piazza San Matteo, 24 Cologno Monzese/Mi (ore 9)L'assessore regionale lombardo all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi partecipa alla conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti fieristici nazionali - organizzati da Area Fiera - in programma a Brescia nel 2022. Intervengono Roberto Saccone, presidente di Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia e Mauro Grandi, Direttore di Area Fiera.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22, (ore 11)VARIESesta edizione dello Shipping, forwarding&logistics meet Industry, l'appuntamento annuale dedicato alla logistica, spedizioni, trasporti, e al mondo dell'economia produttiva italiana. Intervengono, tra gli altri, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il direttore studi e ricerche per il Mezzogiorno, Massimo Deandreis e i presidenti di Enac, Federagenti e Assoporti.Centro Congressi di Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 9:30)Conferenza Stampa di Fondazione Buzzi e Aramco per l'inaugurazione di due unità di rianimazione pediatrica donate da Aramco. Intervengono: Alessandro Visconti, direttore Generale Asst Fatebenefratelli Sacco; Letizia Moratti, vice presidente e assessore alla sanità di Regione Lombardia; Stefano Simontacchi, Presidente Fondazione Buzzi; Elena Zoia, Primario anestesia e rianimazione Buzzi; Ahmed Alkhunaini - Presidente e ceo di Aramco EuropeOspedale Vittore Buzzi, Aula Magna, Via Castelvetro, 32 (ore 11)Incontro “Guerra Russia-Ucraina: quale impatto sull'economia” organizzato da Ispi. Intervengono: Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo; Luca Fantacci, professore dell'Università Bocconi; Valeria Negri, direttore del Centro studi di Assolombarda; Antonio Villafranca, co-head, osservatorio Europa e direttore della ricerca, Ispidiretta streaming (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dell’ordine del giorno “Chiese Aperte”, presentato in maniera congiunta dai consiglieri municipali e comunali di Forza Italia e Milano Popolare. Intervengono: Gianluca Comazzi (FI); Matteo Forte (MP); Giampaolo Berni Ferretti (FI); Stefania Bonaccorsi -(MP); Maria Grazia Mazzocchi, Presidente MuseoCity; Gianni Rubagotti, Associazione Radicale Miriam Cazzavillan.Palazzo Pirelli, Sala conferenze Piano 21, via Fabio Filzi, 22 (ore 14:30)Primo appuntamento di “Planeta Ukrain” in preparazione del padiglione dell'Ucraina alla 23° esposizione internazionale, che aprirà all'inizio dell'estate. Aprono l'incontro il messaggio del ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Luigi Di Maio e gli interventi del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (in collegamento) e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. In collegamento dal Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo ci sono il ministro della cultura Dario Franceschini e la Presidente del Maxxi, Giovanna Melandri. Il confronto è introdotto dal Presidente di Triennale Milano Stefano Boeri e dai curatori del progetto e vede coinvolte diverse personalità del mondo dell'arte e della cultura ucraine.Triennale Milano viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)