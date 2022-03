Svezia: premier Andersson, domanda adesione alla Nato destabilizzerebbe situazione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'eventuale domanda di adesione alla Nato da parte della Svezia "destabilizzerebbe la situazione in Europa". Lo ha affermato oggi la premier svedese Magdalena Andersson durante una conferenza stampa, come riferisce l'emittente "Svt". "In questa situazione destabilizzeremmo ulteriormente la situazione in Europa", ha spiegato Andersson, che ha descritto le azioni della Russia in Ucraina come "una guerra sempre più brutale e indiscriminata che colpisce i civili". "La guerra della Russia è illegale. Le leggi di guerra devono essere applicate. La violenza contro i civili deve cessare immediatamente", ha detto la premier, confermando che le consegne di equipaggiamento militare dalla Svezia sono state completate e che il governo sta ora esaminando ulteriori opportunità per sostenere l'Ucraina, anche per rafforzare la resistenza di Kiev agli attacchi informatici. (segue) (Sts)