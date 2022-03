Svezia: premier Andersson, domanda adesione alla Nato destabilizzerebbe situazione in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svedese continua in ogni caso "a dire no" all'avvio di una discussione sull'adesione alla Nato. Andersson ritiene che una richiesta svedese in tal senso avrebbe un impatto negativo sull'attuale situazione di sicurezza. Svezia e Finlandia hanno una cooperazione di difesa "profondamente integrata", ma Andersson non intende commentare un eventuale cambiamento di visione del governo svedese qualora la Finlandia si unisse all'Alleanza atlantica. "C'è una discussione in Finlandia, lo sappiamo tutti e lo seguiamo molto da vicino. Questo è il motivo per cui abbiamo contatti molto stretti con la Finlandia e questo è stato uno dei motivi per cui (il ministro della Difesa) Peter Hultqvist ed io siamo stati in Finlandia sabato scorso", ha spiegato la premier svedese. (Sts)