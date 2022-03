Ucraina: Macron, minacce ai diritti dell'uomo vengano rese note e punite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, è impegnato affinché "le minacce massicce ai diritti dell'uomo" commesse dall'Esercito russo in Ucraina vengano "conosciute, ma anche giudicate e punite". Lo ha fatto sapere Macron in un messaggio letto dal ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian durante un evento all'Eliseo dedicato ai diritti delle donne. "La libertà non è mai acquisita, è quello che ci ricorda tragicamente l'aggressione russa in Ucraina", aggiunge il titolare dell'Eliseo.(Frp)