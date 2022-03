Ue: Parlamento chiede misure contro razzismo in scuola, sport e media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, in una risoluzione adottata oggi con 495 voti a favore, 109 contrari e 92 astensioni, chiede ai media di porre fine alla diffusione di narrazioni che disumanizzano i membri di particolari gruppi etnici o razziali, e l'interruzione dei finanziamenti Ue e statali ai media che promuovono discorsi di odio e xenofobia. Inoltre, i deputati propongono che gli organismi di regolamentazione del settore audiovisivo di tutti i Paesi Ue dispongano del potere di infliggere sanzioni per programmi che promuovono contenuti discriminatori o razzisti. I deputati chiedono la revisione dei programmi scolastici per combattere i pregiudizi ed eliminare gli stereotipi che favoriscono la discriminazione. Inoltre, la storia delle minoranze europee dovrebbe essere inclusa nei programmi scolastici cosi come autori, storici, scienziati, artisti e altre figure di diversa provenienza razziale ed etnica. Nel testo si chiede l'eliminazione della segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che è ancora presente in Europa. Il personale docente proveniente da gruppi minoritari razziali ed etnici dovrebbe beneficiare di un accesso equo e paritario ai posti di insegnante e di educatore a tutti i livelli dell'istruzione. (segue) (Beb)