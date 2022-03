Ue: Parlamento chiede misure contro razzismo in scuola, sport e media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri sono invitati a fornire agli insegnanti una formazione adeguata per promuovere l'inclusione e la tolleranza, e per combattere la discriminazione nel sistema educativo. Dovrebbero essere offerti anche programmi di apprendimento permanente per i dipendenti pubblici e forze di sicurezza statali, in particolare al fine di eliminare i comportamenti razzisti e xenofobi. Il Parlamento incoraggia inoltre la creazione di programmi per la restituzione di opere e manufatti culturali, sia al loro Paese di origine sia ad altre istituzioni culturali, e si chiede alla Commissione di agevolare il dialogo a questo scopo. I deputati insistono su un approccio di tolleranza zero nei confronti del razzismo, dei discorsi di odio, della violenza e di altri comportamenti razzisti nello sport, ed esortano la Commissione e i Paesi Ue ad adottare sanzioni e provvedimenti efficaci per sostenere le vittime e delle misure volte a proteggere dalle ritorsioni gli atleti che denunciano il razzismo o si esprimono a favore della diversità. Infine, la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida per combattere il razzismo nello sport a livello regionale, nazionale ed europeo, e promuovere l'inclusione e il rispetto. (segue) (Beb)