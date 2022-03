Ue: Parlamento chiede misure contro razzismo in scuola, sport e media (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Agenzia dell'Ue per i diritti fondamentali, il 45 per cento delle persone di origine nordafricana, il 41 per cento dei rom e il 39 per cento delle persone di origine subsahariana subiscono una discriminazione sulla base del loro background etnico o di immigrazione. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2019, oltre la metà degli europei ritiene che la discriminazione razziale sia diffusa nel loro Paese, con "l'essere rom" (61 per cento degli intervistati), "origine etnica" (59 per cento) e "colore della pelle" (59 per cento) come primi tre motivi di discriminazione identificati dai cittadini. (Beb)