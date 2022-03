8 marzo: in migliaia in piazza a Roma tra bandiere della pace e slogan "Guerra alla guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno striscione bianco con la scritta nera e rossa che recita: "Guerra alla guerra. Strike the war". Lo slogan che con la parola inglese "strike" vuole richiamare il doppio significato di "sciopero" e di "colpire", apre il corteo che ha richiamato in piazza della Repubblica oggi migliaia di donne e uomini per la manifestazione nazionale ogni anno indetta dalla rete di associazioni nota come "Non una di meno". Sciarpe, parrucche e mascherine di colore fucsia e viola, decine di bandiere della pace e numerosi cartelli che chiedono la fine del conflitto armato tra Russia e Ucraina. "Apriamo i confini alle rifugiate ucraine e a chi scappa da ogni guerra" e "il sistema è fragile, non le donne", si legge su alcuni cartelli. Tra canti e slogan, simboli del femminismo e l'uso dello Schwa sui cartelli, a indicare il genere neutro, il corteo è partito alle 17:45 da piazza della Repubblica ed è diretto a piazza Venezia. Ad aprirlo il camionicino bianco della rete di associazioni, con uno striscione viola sul davanti che riporta la scritta "Non una di meno". Sui lati un cartello bianco con un testo in rosso recita: "Nessun consenso al patriarcato, transfemminismo sia Stato", su un lato.(Rer)