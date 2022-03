Difesa: Paesi Bassi invieranno a Slovacchia missili Patriot e 150 soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi invieranno in Slovacchia sistemi missilistici Patriot e 150 militari. Lo ha reso noto la ministra della Difesa olandese, Kajsa Ollongren, ripresa dal quotidiano "De Telegraaf". I Paesi Bassi parteciperanno alla difesa aerea della Slovacchia insieme alla Germania nel quadro della missione Nato, che sta rafforzando la sua presenza sul proprio fianco orientale in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. “Ancora non vediamo la fine di questa guerra”, ha detto la ministra olandese. “Abbiamo preso la decisione fondamentale di lavorare con i tedeschi per assicurare la difesa aerea in Slovacchia. E’ necessario a causa della minaccia che stiamo vivendo attualmente”, ha affermato Ollongren. Un decisione definitiva sul dispiegamento verrà presa dall’esecutivo olandese la prossima settimana e i militari potrebbero arrivare in territorio slovacco da aprile. (Beb)