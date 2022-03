© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 82.964 tamponi effettuati, sono 6.497 i nuovi positivi (7,8 per cento). In calo di una unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, per un totale di 81, mentre restano invariati quelli nei reparti (821). Si registrano 9 decessi, per un totale di 38.831 dall'inizio della pandemia.(Rem)