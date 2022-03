Roma: assessore Sport, regata sul Tevere e un luogo della città in memoria di Galeazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma si terrà una regata sul Tevere in memoria del giornalista Giampiero Galeazzi, al quale sarà dedicato anche un luogo della città. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sport capitolino, Alessandro Onorato, che spiega: "La prossima settimana incontreremo, insieme alla famiglia di Giampiero Galeazzi, la Federazione italiana canottaggio e il Circolo canottieri Roma. In quella occasione proporremo di istituire, in suo ricordo, una regata lungo il fiume Tevere, con la partecipazione delle università di Oxford e Cambridge. Insieme - conclude Onorato - sceglieremo un luogo di Roma, la sua città, da intitolargli. Un modo per continuare a sentirlo sempre vicino". (Com)