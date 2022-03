Serbia: società It ucraina accusa il governo di essere "filorusso" e lascia il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ucraina Intellias, specializzata in alta tecnologia, ha deciso di chiudere i suoi uffici in Serbia. Secondo quanto riferisce la società in una nota pubblicata sul proprio sito web, la decisione è stata presa a causa della "posizione filorussa" delle autorità serbe, che hanno deciso di non imporre sanzioni contro Mosca. La società ha invece deciso di aprire un nuovo centro a Zagabria, capitale della Croazia. "Vediamo che la dirigenza politica croata sostiene attivamente l'Ucraina nella guerra e fornisce assistenza ai rifugiati. I volontari croati sono andati in Ucraina per aiutare il nostro esercito. Dati tutti questi fattori, abbiamo deciso rapidamente di spostare l'ufficio di Intellias a Zagabria", ha affermato Vitaly Sedler, amministratore delegato e co-fondatore di Intellias. (Seb)