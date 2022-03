Ucraina: incontro Draghi-Patuanelli, al centro ricadute su agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attraverso Agenzia Nova i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza fondamentali ad elaborare opinioni, che devono essere libere e consapevoli" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli si sono incontrati a palazzo Chigi per fare il punto della situazione legata al settore agroalimentare in relazione all’attuale scenario internazionale. Il governo - si legge in una nota del dicastero - sta seguendo con la massima attenzione tutte le ricadute sul comparto, il primo settore produttivo del Paese. Il ministro Patuanelli fornirà una informativa sulla materia al prossimo Consiglio dei ministri con proposte sia a livello nazionale sia dal punto di vista comunitario. (Com)